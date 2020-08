Odell Beckham Jr. pide que no haya temporada de NFL. La NFL se prepara para disputar su temporada 2020 a partir del 10 de septiembre, en plena pandemia de COVID-19, y debido a estos una de las caras de la Liga arremetió contra los directivos. Odell Beckham Jr., receptor de los Browns de Cleveland, realizó unas polémicas declaraciones en las que indicó que no debería haber actividad este año por la contingencia sanitaria.

Odell Beckham Jr. doesn’t think the NFL should come back this season. Just before attending training camp, Beckham told the Wall Street Journal, “We’re not ready for football season. So why are we trying to push forward?”https://t.co/F6JwCIgONE — Adam Schefter (@AdamSchefter) August 3, 2020

“Obviamente, con todo lo que está sucediendo, no tiene ningún sentido que intentemos hacer esto”, declaró Beckham en entrevista con el diario ‘The Wall Strett Journal’. Asimismo, lanzó una dura crítica a los dirigentes de la NFL y aseveró que los dirigentes solo están preocupado por ganar dinero.

Odell Beckham Jr. told the Wall Street Journal that he doesn't think the 2020 NFL season should happen. pic.twitter.com/2sF0DDsfUE — SportsCenter (@SportsCenter) August 3, 2020

“¿Entonces por qué intentamos seguir con esto? Obviamente es por su dinero. Y eso me molesta porque siempre ha sido esto ‘y odio decirlo’, pero es la (postura) de los propietarios. ‘Oh, somos sus dueños’, y toda esa injusticia que está pasando en la que no nos ven como seres humanos”, añadió ‘OBJ13’.

La NFL y el Sindicato de Jugadores llegaron hace unos días a un acuerdo para poder garantizar la seguridad de los jugadores durante la campaña. Desde el pasado 28 de julio, todos los jugadores reportaron a los campos de entrenamientos, empero, solamente asistieron para someterse a pruebas de COVID-19.

Odell Beckham Jr. in an interview with the Wall Street Journal: "I just feel like the season shouldn't happen and I'm prepared for it to not happen and I wouldn't mind not having it." https://t.co/FmZE6qBEUf — Field Yates (@FieldYates) August 3, 2020

Debido a la contingencia sanitaria, una gran cantidad de jugadores han determinado que no participarán en la temporada. Hasta el momento, los Patriotas de Nueva Inglaterra han sufrido ocho bajas por esta situación, mientras que otras franquicias ya han padecido algunas salidas repentinas.

