Ochoa: México no busca trascender internacionalmente.

Guillermo Ochoa aseguró que en el futbol mexicano se vive en una burbuja pensando que todo el mundo los ve y que van a venir los clubes de Europa a buscar a los jugadores cuando en el viejo contienente no se conoce el balompié nacional.

“Lo he dicho muchas veces que estamos como en una burbuja, que todo el mundo nos ve, nos van a venir a buscar, pero como los clubes económicamente están bien, pues no buscan trascender internacionalmente.

“Cuando yo fui a Europa, primero hay que abrir los ojos, llegas a un lugar. Yo vengo de México, del Club América, de un equipo famoso, conocido, la gente me conoce, y llegas a un país donde no se ve el futbol mexicano. No conocen lo que es el futbol mexicano.

“Tenía compañeros que me decían, conozco al América, a dos, tres equipos, pero cuántos equipos hay en la liga. Te quedabas de ‘cómo, es una broma’, pero pasa que no conocen al futbol mexicano”, comentó en charla con CNN.

Ochoa sueña con asistir a su quinto mundial y poner su nombre en la historia de la Selección Mexicana junto a leyendas como Antonio ‘la Tota’ Carbajal o Rafael Márquez. El portero del América tiene la mente puesta en Qatar 2022.

Con 35 años, Memo no solo quiere asistir a la Copa del Mundo sino ir como titular y romper la barrera de los octavos de final con el Tri. Además también le ilusiona estar en el mismo escalón que los otros cinco copas internacionales: Lothar Matthaus y Gigi Buffon.

“Por supuesto que sí, mi ilusión es poder jugar un tercer mundial, poder estar en mi quinto Mundial. Mi sueño es poder dar ese paso que no hemos podido darlo; tengo ganas de volver a intentarlo. Creo mucho en el equipo que tenemos, en la selección que tenemos”, concluyó.

