Ochoa lanza dardo a Gignac tras goleada del Tri a Francia.

El arquero del Tri Olímpico, Guillermo Ochoa, le tiró un dardo a Gignac tras la goleada de México a Francia en Tokyo 2020 , al decir que es muy fácil hablar, en referencia a la declaración del francés sobre el mejor gol de su carrera a Paco Memo cuando estaba en Marsella.

“En el micrófono uno puede decir muchas cosas, nosotros somos un equipo que nos gusta trabajar y hablar dentro de la cancha. Queremos seguir con los pies en la tierra y con humildad, el mexicano es trabajar, y luchó y vamos a seguir así, estamos bien preparados”.

Además, Ochoa sentenció que esperaban mucho más de Francia como rival, ya que tienen buenos jugadores y lucían como un equipo a vencer en los Juegos Olímpicos. El portero destacó el trabajo defensivo para secar a Gignac.

“Si realmente si esperábamos algo más por supuesto activo de la parte ofensiva de Francia. Pero eso también es mérito del equipo en la defensiva, no dejarlos crear ocasión de gol, creo que Jorge no lo dejó desbordar (Gignac) Cesar y Johan no dejaban entrar a Gignac”.

Por último, Guillero Ochoa habló de Japón, su siguiente rival en un duelo donde puede definir la clasificación a Cuartos de Final con una victoria. Más allá del resultado que tengan los locales contra Sudáfrica.

“Espero una selección japonesa difícil, es local así que será intensa, hace no mucho jugué vs ellos en Austria y fue una selección que físicamente y técnicamente fue exigente. No nos van a poner el partido sencillo, nosotros tenemos lo nuestro tampoco vamos a dejarnos hay que aprovechar las cosas a nuestro favor”, finalizó.

