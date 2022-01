Nutrición y Deporte, un bienestar para tu salud.

Por: Ernesto Pablo Garibay López.

¿Cuántas veces hemos escuchado, es que como bien pero no bajo de peso? U otras veces escuchamos, es que hago mucho ejercicio pero no logro bajar de peso. Esto es porque no hay una buena relación entre la actividad física que se realiza y la parte de la alimentación de la persona.

La realidad es que cada día son más las personas interesadas en el deporte y las personas que se preocupan por su físico y por su alimentación, pero así mismo están desinformadas tanto en los conceptos o en las dietas que otros individuos les recomiendan.

Un buen entrenamiento físico y una buena alimentación, mejoran el desempeño físico y mental de una persona. La dieta balanceada aporta al cuerpo los nutrientes necesarios para su funcionamiento y el entrenamiento bien realizado, capacita al organismo para la utilización adecuada de sus reservas de combustible, esto significa que no existen alimentos ni dietas milagrosas que permitan por si mismos alcanzar resultados espectaculares.

Es importante tener presente que, aunque las recomendaciones generales se pueden considerar válidas para la mayoría de las personas que realizan actividad física, no hay dos personas que sean idénticos y que tengan las mismas necesidades, por lo que la alimentación de cada persona debe contemplarse de manera individual.

Una buena alimentación consiste en tener una buena ingesta de carbohidratos del 55 a 60% de la dieta, proteínas del 12 a 15% y lípidos o grasas del 20 a 25% del gasto energético total de la persona. Las vitaminas y minerales no aportan energía, pero son vitales para el organismo por la variedad de funciones que realizan.

Es por eso que un servidor junto con el ex atleta olímpico Alejandro Cárdenas hemos realizado un programa denominado “Compromiso 28” donde las personas entrenan 1 hora con 15 minutos diarios y se les da un plan alimenticio de acuerdo a sus necesidades. En este reto hemos comprobado que una buena alimentación acompañada de un entrenamiento físico ayuda a las personas a bajar de peso de manera constante y efectiva, teniendo resultados a los 15 días de trabajo.

Los esperamos en Clínica “La Meta” para mayor información, estamos ubicados en Plaza Veleros. Carretera Boca del Rio – Antón Lizardo, Local 901 A2.

Nutrición y Deporte, un bienestar para tu salud.

Paul Jourdain confirma que seguirá en la Súper Copa

Antonio Cassano está hospitalizado por Covid

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen