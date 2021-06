Nueva Zelanda llevará a Tokyo a competidora transgénero.

Laurel Hubbard competirá en halterofilia femenil de +87 kilos en los Juegos Olímpicos.

Laurel Hubbard, atleta trasngénero, fue incluída en la lista de los deportistas que publicó el Comité Olímpico de Nueva Zelanda con destino a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y participará en halterofilia femenil en la categoría de +87 kilos.

Con 43 años de edad y después de haber levantado 185 kilogramos en dos intentos. Se clasificó para la categoría superpesada para los Juegos Olímpicos De este modo se convierte en la primera atleta transgénero en participar en la justa olímpica.

Hubbard, quien entre sus logros están el conseguir la medalla de plata en el mundial de 2017. La medalla de oro en los Juegos del Pacífico de 2019 en Samoa. Ya había sufrido una lesión en los Juegos de la Mancomunidad que pausó su carrera y para Tokyo 2020 será la levantadora de peso de mayor edad.

“Me siento agradecida y honrada por la amabilidad y el apoyo que he recibido de tantos neozelandeses”, dijo Hubbard en un comunicado.

“Cuando me rompí el brazo en los Juegos de la Mancomunidad hace tres años, me dijeron que mi carrera deportiva probablemente había llegado a su fin. Pero su apoyo, sus ánimos y todo su ‘aroha’ (amor en maori) me guiaron en la oscuridad”.

Laporta desea juntar a Messi y Cristano en el Barcelona

MLS creará una nueva liga para el 2022

El Comité Olímpico de Nueva Zelanda informó que Hubbard cumplió con los criterios de elegibilidad impuestos por la Federación Internacional de Halterofilia y el Comité Olímpico Internacional así como los de Nueva Zelanda.

“Reconocemos que la identidad de género en el deporte es una cuestión muy sensible. Y compleja que requiere un equilibrio entre los derechos humanos y la equidad en el terreno de juego”. Indicó Kereyn Smith, director general del Comité Olímpico de Nueva Zelanda.

La clasificación de esta mujer trasngénero puede ser posible después de que el Comité Olímpico Internacional cambiara sus reglas en 2015.

Permitiendo a este tipo de atletas competir como mujeres solamente si sus niveles de testosterona (hormona que aumenta la masa muscular)se mantienen por debajo de un umbral determinado.

Antes de declararse transgénero en el año 2013, Hubbard había competido en eventos masculinos.

Nueva Zelanda llevará a Tokyo a competidora transgénero.

En medio de la controversia, sus críticos aseguran que tiene ventaja que pueda resultar injusta. Mientras que hay quienes respaldan su participación abogando por una mayor inclusión en los Juegos Olímpicos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.