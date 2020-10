Nueva Orleans albergará el Super Bowl en 2025. Aunque aún faltan cuatro años, la NFL habría determinado retrasar el regreso del Super Bowl a la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana. De acuerdo a Judy Battista, reportera de NFL Network, la edición 58 del Súper Tazón no se celebrará en el estadio Superdome, debido a problemas de logística.

The NFL has announced that New Orleans, slated to host the 2024 Super Bowl, will now host in 2025 instead to avoid a conflict with Mardi Gras. pic.twitter.com/NErB4Mxs7d

