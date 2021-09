Novia menor de edad de Maradona revela detalles sobre su relación. A casi un año de la muerte de Diego Armando Maradona, una de sus exnovias salió a revelar cómo era la vida al lado del legendario futbolista. Mavys Álvarez habló sobre la relación que sostuvo con el Pelusa, cuando ella tenía 16 años y él se encontraba en Cuba para rehabilitarse de su adicción a las drogas.

Álvarez aseguró que conoció a Maradona a través de una tercera persona y detalló que muy rápido se convirtió en pareja sentimental del argentino, pese a que ella aún no alcanzaba la mayoría de edad.

Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona, habló por primera vez: “No podía decirle que no” https://t.co/pVlPm5ZAo9 pic.twitter.com/4F6s1rFN5g — infobae (@infobae) September 28, 2021

“Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. Pienso que, en cierta forma, no escogemos lo que nos toca vivir y, simplemente, formamos parte de eso”, dijo en entrevista con la cadena estadunidense América Tevé.

La cubana, quien fue pareja de Maradona en el año 2000, dio detalles sobre la desenfrenada vida que llevó el histórico exfutbolista argentino y mencionó que todos los días se iban de fiesta a beber alcohol. “Todo se dio muy rápido… La vida con él era muy loca, sinceramente: todos los días en las discotecas, cada noche hasta las siete u ocho de la mañana tomando champaña”, añadió.

Álvarez también confesó que Maradona le propuso tener relaciones con otra mujer, lo que no quedó claro si sucedió. “Me lo propuso en varias ocasiones. Me decía que sería bonito, excitante para él, que yo estuviera con otra muchacha… [Me preguntaba] si no me gustaría a mí la idea… Sí, en varias ocasiones me lo propuso”, dijo.

ROMPIÓ EL SILENCIO

'Siento pena de mí misma', confesó Mavys Álvarez, que se vinculó con Maradona a los 16 años. https://t.co/BioKJgFfGj — Clarín (@clarincom) September 28, 2021

Finalmente, Mavys Álvarez, quien guardó silencio dos décadas por temor a ser perseguida por el entorno del Pelusa o por el gobierno de Cuba, negó que ella ejerciera la prostitución y mencionó que salió con Maradona para ayudarlo a superar una depresión que lo afectó físicamente.

