Novia de Joao Félix comparte por error partes íntimas del jugador. Joao Félix, estrella del Atlético de Madrid, está en el ojo del huracán por culpa de su novia, Magui Corceiro. La pareja del portugués publicó en Instagram una foto donde se aprecian las partes íntimas de un hombre. La instantánea generó polémica en las redes sociales donde aseguraron que se trataba del futbolista portugués.

A través de las ‘Stories’ de Instagram, la modelo e influencer compartió una imagen de un hombre en boxers acostado en la cama. El ‘hombre misterioso’ sufrió una ‘mala jugada’ con su ropa interior pues se logra apreciar una parte del genital.

Tras la publicación de la foto, las redes sociales no tardaron en asegurar que se trataban de las partes íntimas de Joao Félix. De inmediato, Magui Corceiro salió al paso y aseguró que se trataba de una foto de un desconocido que subió por error al querer publicar otra imagen.

“Como habrán podido ver, puse en mis stories una imagen disparatada. Recibo cada día 50 mil tonterías en WhatsApp e Instagram y lo que pasó (seguro que le ha pasado alguna vez) es que quería subir la imagen de al lado y, por error, se subió esta. No es de nadie que conozca y me entristeció cuando lo vi. Lo siento, voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder”, comentó la novia de Joao.

Joao Félix y Magui continúan con su relación sentimental después de una crisis por la que atravesó la pareja por una supuesta infidelidad del portugués. En aquella ocasión, las redes también jugaron su papel: se filtraron a la luz pública conversaciones del futbolista con una médico española.

El descuido de Magui Corceiro es otro de los despistes en redes sociales que han tenido como protagonistas a los futbolistas. El último de ellos fue Adalberto Peñaranda, quien subió un vídeo subido de todo a sus historia de Instagram.

