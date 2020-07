Novatos de los Jefes y Texanos reportan para pruebas de COVID-19. Este lunes, los jugadores novatos de los Jefes de Kansas City, vigentes campeones del Super Bowl, y de los Texanos de Houston reportaron a las instalaciones de sus equipos, sin embargo, no comenzaron a entrenar. De acuerdo a Tom Pelissero, reportero de NFL Network, los elementos juveniles arribaron para someterse a pruebas de detección de COVID-19.

“El primer día literalmente es solo una prueba de COVID-19. Toman su prueba y se van a casa. Ellos regresarán a las instalaciones el martes, toman un nuevo test de COVID-19. Si tiene dos resultados negativos seguidos, solamente así podrán continuar con otras cosas, estar en las instalaciones, realizar exámenes físicos y hacer las actividades del equipo”, expresó Pelissero.

The #chiefs and #texans had their rookies report … kind of … today. My report from NFL Now on @nflnetwork pic.twitter.com/SxBOLgfPt4

— James Palmer (@JamesPalmerTV) July 20, 2020