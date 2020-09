Novak Djokovic se corona campeón del Abierto de Roma. Este lunes, Novak Djokovic festejó por partida doble. El tenista serbio superó el récord de Pete Sampras como el segundo jugador con más semanas en el puesto número uno de la clasificación de la ATP y horas más tarde, Nole se consagró campeón del Masters 1000 de Roma al vencer en sets corridos (7-5 y 6-3) a Diego Schwartzman.

¡LLEGÓ EL 36° PARA NOLE! 🏆🇷🇸 Novak Djokovic derrotó 7-5 y 6-3 a Diego Schwartzman en #Roma para convertirse en el máximo ganador histórico de Masters 1000. ¡El título N°81 de su carrera! 💥#TENISxESPN @DjokerNole pic.twitter.com/cmFNJYRDls — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 21, 2020

Dos semanas después de haber sido echado del US Open por golpear sin intención a una jueza de línea, Djokovic se alzó por quinta ocasión con el cetro del Abierto de la capital italiana y llegó a 36 títulos de un Masters 1000, con lo que superó a Rafael Nadal (35) para establecer una nueva marca de la ATP.

Make that #️⃣3️⃣6️⃣ for Novak!@DjokerNole holds the record for most ATP Masters 1000 titles. 🏆 pic.twitter.com/m8BYaCLKzf — ATP Tour (@atptour) September 21, 2020

En el primer set de su cita con la historia, Djokovic tuvo un inicio titubeante y vio perdido los primeros tres juegos ante el argentino. El número uno del mundo parecía más preocupado por el estado de la cancha, que se tornó resbaladiza por la lluvia, que por concentrarse en la final. Pese a esto, el serbio retomó su ritmo y ganó los siguientes cuatro juegos y tomó la delantera de la final.

Nole no cedió ante Schwartzman y se llevó la manga por 7-5. El ritmo del juego no fue distinto en el segundo set. El argentino rompió el saque inicial de su contrincante, pero perdió esta ventaja de inmediato. Novak no cometió errores y demostró que será el favorito a llevarse Roland Garros al atizar un 6-3 definitivo al sudamericano.

Nole🇷🇸 conquistó Roma🇮🇹

🎾Se impuso 7-5, 6-3 vs Schwartzman🇦🇷

🎾31 victorias, 0 derrotas (1 descalificación) en 2020

🎾Máximo ganador de la historia en Masters 1000 con 36

🎾5ta consagración en el disputado en Italia🇮🇹 Nadie podrá decir que Djokovic pasó desapercibido este año.. pic.twitter.com/vWnB3yP1XA — VarskySports (@VarskySports) September 21, 2020

Novak Djokovic será la primera cabeza de serie del Abierto de Francia, el último del año, durante el sorteo que se realice el jueves en París.

