Novak Djokovic podría competir en dobles mixtos en Tokio 2020. Novak Djokovic confirmó la semana pasada que acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la mira puesta en lograr un histórico Golden Slam, pero no detalló si solo competiría en single. De acuerdo a un reporte, el número uno de la clasificación de la ATP buscaría participar en dobles mixtos durante la justa.

Novak Djokovic también irá por los dobles mixtos de Tokio 2020 https://t.co/gAk1ntSKXX — Periódico e-consulta (@e_consulta) July 19, 2021

De acuerdo al periodista serbio Sasa Olmo, la tenista Nina Stojanovic reveló que existe una gran probabilidad de que haga pareja con Nole para buscar una medalla en dobles mixto durante Tokio 2020.

🔔🔔 Novak Djokovic podría disputar el DOBLES MIXTO en los #JuegosOlimpicos



La noticia la ha soltado Nina Stojanovic, que afirmó que "probablemente" vayan juntos a por el orohttps://t.co/aM5Qx7qo4g — Punto de Break (@PuntoDBreak) July 19, 2021

Hasta este momento, Novak no ha revelado su interés o plan en participar en esta categoría durante el torneo de tenis olímpico, que dará inicio la próxima semana. El serbio dejó en claro hace algunos días que buscará el Golden Slam este año, lo que lo pondría entre los más grandes de la historia del deporte blanco.

Novak Djokovic podría competir en dobles mixtos en Tokio 2020; así revela un reporte

“Ganar una medalla es mi objetivo: no es ningún secreto que aspiro a ganar el oro olímpico. Después de Tokio 2020 empezaré a pensar en el Us Open. Los Juegos Olímpicos y el Us Open son mis dos grandes objetivos en lo que queda de temporada, si bien va a ser tremendamente exigente: estoy lleno de confianza y muy motivado para representar a Serbia de la mejor manera posible”, dijo Nole.

Djokovic jugaría el dobles mixto en Tokio https://t.co/iSSzrEjmBX — Gabriel Campaniello (@gabcampaniello) July 19, 2021

Djokovic ha ganado los tres primeros Grand Slam del año y ahora apunta a Tokio 2020. En caso de ganar la medalla de oro y cerrar la temporada con el título del Abierto de Estados Unidos, el serbio se convertiría en el primer hombre en ganar los cuatro torneos grandes y la presea áurea en el mismo año.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen