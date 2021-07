Novak Djokovic opina sobre los problemas mentales de Simone Biles. Novak Djokovic dio su opinión sobre los problemas mentales que pasa Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y causó polémica con su postura. El número uno de la clasificación de la ATP aseguró que manejar la presión que conlleva estar a un nivel muy alto de competencia es un privilegio que solo algunos pueden sortear.

Tras los abandonos de Simone Biles, Novak Djokovic aseguró: “La presión es un privilegio” #Tokyo2020 https://t.co/nAaEiY9Y4q — infobae (@infobae) July 28, 2021

“Siento que la presión es un privilegio y que sin ella no existiría el deporte profesional… los que queremos estar en la cima debemos aprender a lidiar con eso, tanto dentro como fuera de la cancha”, dijo Nole tras avanzar a los cuartos de final del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos.

El N.1 del mundo Novak Djokovic consideró que la presión es un "privilegio", después de que la decisión de la gimnasta estadounidense Simone Biles de retirarse de dos pruebas haya puesto en primer plano el impacto de la presión sobre la salud mental. https://t.co/a0Ew6FhwkL pic.twitter.com/h64zGsXPPt — Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 28, 2021

A pesar de esto, el serbio señaló que no es ajeno a toda la presión y críticas que recibe alrededor de su profesión.

Leída así a la rápida la cuña parece un palo a Osaka y a Biles, pero creo Djokovic se refiere a que precisamente la salud mental es casi tanto o más importante que la salud física (y entender eso es lo que lo ha llevado a ser presumiblemente el mejor de la historia). https://t.co/cHNyJkDTse — Raimundo Lira (@rliraihnen) July 28, 2021

“Obviamente no voy a decir que soy capaz de aislarme de todo el ruido mediático que existe en torno a mí y mis opciones de ganar en este evento olímpico. Lo veo, lo escucho, lo percibo y sé que está ahí, pero con el tiempo he aprendido a desarrollar mecanismos de gestión emocional que me permiten ver todo eso como algo positivo, y no como algo que puede destruirme”, añadió.

El comentario de Novak Djokovic viene tras la confesión de Biles sobre los problemas de ansiedad que sufrió durante su presentación en Tokio 2020.

"La presión es un privilegio": Djokovic tras retiro de Biles en Tokio – Mediotiempo https://t.co/VPkPPS2YSX — Jaime C. Vega (@JaimeCVega1) July 28, 2021

“Desde que entro a escena, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, reveló la gimnasta estadunidense.

Simone Biles abandonó la final de all-around por equipos hace un par de noches y también se perderá la final de esta misma modalidad en individual. Aún se desconoce si participará en las finales por aparatos la próxima semana.

