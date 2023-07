Novak Djokovic elimina a Hubert Hurkacz en un partidazo. Novak Djokovic continúa con su impresionante e histórico dominio en Wimbledon y se metió a los cuartos de final tras vencer en cuatro sets (7-6, 7-6, 5-7 y 6-4) al polaco Hubert Hurkacz en un partidazo que se disputó a lo largo de dos días.

El serbio y máximo ganador de Grand Slams en la historia celebró su centenar de juegos en la Catedral del Tenis con un duelo que sacó chispas y le requirió su máximo esfuerzo.

Nole se llevó las primeras dos mangas del duelo ante Hurkacz el domingo y se convirtió en el primer tenista en ganar 13 tiebreaks consecutivos tras superar al polaco por esta vía en ambos sets.

Sin embargo, el serbio no pudo continuar su histórico partido una vez que el reloj marcó las 11:00 de la noche del domingo y por acuerdo con el gobierno se deben suspender todas las actividades en el All England Club para no perturbar el descanso de los vecinos.

A primera hora, Hurkacz aprovechó las imprecisiones de Nole y con un 6-5 a favor aprovechó una oportunidad de quiebre para forzar el cuarto set.

Al igual que el resto del encuentro, ambos tenistas llevaron al límite a su contrincante. Empatados a 3 games por bando, Djokovic rompió el saque del polaco por primera vez en dos días e impuso sus condiciones para avanzar a la siguiente ronda, en donde se medirá ante al ruso Andrey Rublev.

En otros resultados de la jornada del lunes, en la rama varonil Daniil Medvedev avanzó a los cuartos de final tras el retiro del checo Jiri Lehecka después de dos sets disputados, ambos ganados por el ruso.

En la sorpresa del día, el estadounidense Christopher Eubanks se sobrepuso a la desventaja y eliminó en cinco sets al griego y quinto clasificado Stéfanos Tsitsipas. El número 1 del mundo Carlos Alcaraz cedió la primera manga, pero ganó las siguientes tras para echar al italiano Matteo Berrettini. El danés Holger Rune (6°) avanzó tras su victoria sobre Grigor Dimitrov.

En la rama femenil, la tunecina Ons Jabeur (6°) no tuvo piedad de la checa Petra Kvitova y se instaló en cuartos de final. La estadounidense Madison Keys vino de atrás para meterse entre las ocho mejores al vencer a Mirra Andreeva y la bielorrusa Aryna Sabalenka (2°) accedió de ronda después de vencer en sets corridos a la rusa Ekaterina Alexandrova.

