Novak Djokovic deja la puerta abierta a vacunarse.

El tenista serbio señaló que le gusta verificar tanto como sea necesario lo que entra a su cuerpo, pero quiere volver a un Grand Slam.

El tenista Novak Djokovic reveló en una entrevista con la televisión serbia RTS que su deseo es estar en todos los torneos importantes, pero por ahora es cauteloso con el tema de la vacunación.

“Tengo información que todos los demás tienen y estoy tratando como deportista profesional, que siempre fue el caso, de verificar tres veces todo lo que entra en mi cuerpo y de qué manera me puede afectar.

“Simplemente cada cambio en el tenis al más alto nivel, cada cambio puede producir resultados negativos o positivos. Simplemente soy cauteloso y me tomé un tiempo para mí, antes de tomar una decisión”, dijo.

Aunque no negó que podría ceder con tal de estar en los mejores torneos del tenis, una vez que le dolió todo lo acontecido en Australia .

“Mantengo una mente abierta y no soy excluyente. Estoy tratando de entender esta situación con respecto a la pandemia y la lucha contra el virus, como cualquier otro ciudadano del mundo. Me gustaría jugar en muchos torneos. Actualmente estoy en una situación en la que no depende de mi”, apuntó.

Actualmente se encuentra en la antesala del Abierto de Dubai, donde podrá participar sin problema alguno. “Depende de las reglas de ciertos países en los que se realizan los torneos. Por el momento sé que puedo jugar en Dubai. Ese es mi próximo desafío”, puntualizó.

Djokovic dijo que si vio la final del Australia Open aunque no apoyó a nadie y fue doloroso para él tener que verla por televisión.

Finalmente, “no quería ver la final del Open de Australia, pero la vi con mi esposa y mi hijo. No vi todo el partido. No apoyé a Rafa o Medvedev porque quería jugar la final y no verla por televisión”, confesó.

