Novak Djokovic deja claro cuándo dejaría el tenis.

El serbio dejó claro que no tiene una fecha definida, pero sí una razón clara por la cual dejaría el tenis.

En los últimos días se dio a conocer la noticia del retiro de Roger Federer del tenis. Sin duda, esto generó un gran impacto en el mundo de este deporte y días después de que se diera a conocer este hecho, Novak Djokovic, uno de los tenistas más destacados en la actualidad, dio a conocer si ha pensado en su retiro.

El serbio explico que no tiene una fecha definitiva para retirarse y que aún se siente muy bien para seguir en el tenis.

Sin embargo, reconoció que cuando no se sienta capaz de competir con las nuevas generaciones, considerará el adiós en este deporte.

Para él lo más importante es ser candidato a seguir ganando Grand Slams y mientras tanto no tiene un año en especial.

“En este punto de mi carrera no se trata de tener prisa por jugar cada semana. No quiero hacer eso. En este momento estoy enfocado en lo que pueda ser más importante para mí, sabes, cuando vienen torneos y lo he dicho previamente, los torneos que me interesan”.

“También, tratando de mantener en buen estado mi cuerpo y con ello una larga carrera. No tengo un año en mente, podría ser en 10 años o en cualquier momento. Solo quiero mantenerme lo más posible como estoy y seguir al nivel para competir con los más jóvenes para ser candidato a ganar Grand Slams”.

Desde el inicio de la pandemia Djokovic ha sido uno de los personajes más polémicos en el mundo de este deporte. Su participación más reciente fue en la Laver Cup, donde perdió este domingo ante el canadiense Félix Auger-Aliassime de tan solo 22 años.

