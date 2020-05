“Nos fue mejor cuando Kuri no metía las manos”. En 2015, los Tiburones Rojos vivieron una época ‘gloriosa’ al avanzar a dos liguillas de manera consecutiva. Con Carlos Reinoso al timón, futbolistas como Daniel ‘Keko’ Villalva, Julio César Furch, Gabriel Peñalba o Fernando Meneses encontraron su mejor nivel futbolístico y catapultaron al conjunto porteño a los primeros lugares de la general.

Aquella época fue recordada por Édgar Andrada en entrevista con ESPN. El campeón del mundo con México Sub-17 habló sobre el mandato de Fidel Kuri Grajales y aseguró que el mejor momento que vivió el ‘Tibu’ fue cuando el empresario no ‘metía las manos’.

“Fuera del futbol puede ser, porque muchos lo dicen, no lo traté tanto, pero una buena persona, pero estuvo muy mal aconsejado en muchas cosas y se dejó llevar por muchas otras cosas extra futbol”, detalló el veracruzano.

“Cuando no se metió tanto fue prácticamente cuando nos fue bien”, recordó Andrade quien señaló que Kuri Grajales es una ‘buena persona’.

Andrade considera que la actitud de Kuri en los últimos años no era benéfica para la institución.

“Creo que esa combinación no es nada buena y no le resultó al final, imagino que perder tanto dinero no le resultó. Al final, aunque tu tengas mucho dinero perder lo que sea es complicado entonces estuvo muy mal aconsejado”, detalló Andrade.