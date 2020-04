Norma Palafox enciende la cuarentena con un candente baile. Muchos atletas han aprovechado las suspensiones de las ligas debido a la pandemia de COVID-19 para resguardarse en casa y pasar tiempo con sus familias. Esto ha ocasionado que las redes sociales se hayan inundado con imágenes y videos de las actividades que realizan los deportistas para mantenerse en forma o entretenerse durante este duro momento.

Tal fue el caso de Norma Palafox, jugadora de Chivas, quien se unió a la moda de Tik Tok y con unos candentes pasos de baile encendió a esta plataforma y robó el suspiro de miles de seguidores que tiene en todo el mundo.

La talentosa futbolista de Guadalajara se grabó en una habitación de su domicilio y al ritmo de la canción “Baila como Twerk”, de DJ Chino, colocó una pelota en frente de la cámara. Tomó distancia y se preparó para impactar la redonda, sin embargo, en el último momento, la sonorense amagó con patearla y comenzó a bailar. Con sus movimientos de cadera cautivó a las redes sociales.

Norma es una de las figuras de la Liga Femenil Mx, dentro y fuera de la cancha. Empero, su fama se ha visto empañada por una gran cantidad de comentarios sexistas que recibe, tanto en los estadios como en internet. La jugadora de Chivas ha denunciado que ha sido víctima de acoso por parte de hombres debido a su físico.

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, aseguró Palafox en entrevista con el portal AS.

Pese a esto, Norma no ha renunciado a su sueño de ser futbolista y cada semana engalana las canchas de la Liga Femenil Mx con su talento.

