Norma Palafox con la piel chinita pensando en el Clásico.

Norma Palafox, delantera de Chivas Femenil y goleadora histórica del equipo, habló de lo que representa para ella y la institución el Clásico Nacional ante América; el técnico Edgar Mejía se limita a hablar en la cancha mientras que Andrea Sánchez sentenció que son favoritas.

“Lo importante es ganar los tres puntos ante el América, se me pone la piel chinita, es un partido muy importante, en lo personal hay muchos sentimientos. Caiga o no (el gol), no me importa, lo que me importa es sumar para mi equipo y para mí es muy especial”, comentó Palafox.

Asimismo habló de lo que significa ser la goleadora histórica del Rebaño Femenil y de cómo se perfila el equipo para conseguir su segundo título de Liga MX Femenil.

“Es un sueño cumplido, es un logro desbloqueado (ser goleadora histórica) como digo yo. Se siente muy bonito ser ahorita la que ha anotado más goles con esta institución, con la institución de mis amores. No tengo duda que vamos por buen camino, estamos siendo un gran equipo”.

Édgar Mejía, estratega de Chivas Femenil, señaló que sólo le importa que el equipo llegue embalado y con la inercia que trae de cara al Clásico, a donde llega con cinco juegos al hilo sin derrota y sólo se limitará a hablar en la cancha.

“Más allá de las estadísticas que puedan haber, un clásico es diferente, las condiciones son diferentes. El único escenario que me gusta hablar es en la cancha. Lo más importante es salir a liquidar y ganar los tres puntos”.

Por su parte, la defensora Andrea Sánchez indicó que Chivas Femenil siempre debe ser favorito sin importar el rival con el que se enfrente, además de que el duelo ante América da un sentimiento distinto a duelos ríspidos como ante Tigres y Rayadas.

“Chivas es favorito contra quien se enfrente. En el Clásico hay demasiado de por medio, se juega, a tope, al tú por tú y hay que meter el pie fuerte, pero con el objetivo de sacar los puntos, independientemente de la tabla de posiciones.

“Han habido partidos con mucho roce (ante Rayadas y Tigres), te puedo decir de otros partidos de mucha riña, choque, pero el sentimiento no es el mismo”.

“Son sentimientos totalmente diferentes y estás por el orgullo, la institución, no digo que no sean partidos intensos o importantes. Pero el Clásico es Clásico y hay que ganarse sea nacional o del estado”. Concluyó Andrea Sánchez en día de medios con el Rebaño.

Chivas Femenil se enfrentará al América Femenil el próximo lunes 16 de noviembre en el Estadio Akron a las 7:00 de la noche.

Norma Palafox con la piel chinita pensando en el Clásico.

El Rebaño llega como segundo en la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, con 38 puntos; las Águilas son quintas, con 31 unidades.

