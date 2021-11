Noel León llega como líder a Guadalajara.

La décima fecha de la NASCAR Challenge se celebrará los días 13 y 14 de noviembre en el Trióvalo Internacional de Cajititlán, Jalisco, cita donde el piloto de Alessandros Racing, Noel León, pretende subirse al podio y cosechar una buena cantidad de puntos que lo afiancen en el liderato de la categoría.

Actualmente el competidor del equipo Alessandros Racing, patrocinado por Grupo Andrade, Marketing & Advertising, Fipresta, Deluxe Model, Zani-Cov, Ace Publicidad, SYMETRY, Grupo Espinosa y Brigthphone, gracias a sus cinco victorias en la temporada, tiene la batuta de la categoría con 317 puntos, con una ventaja de un solo punto con respecto a su más cercano contrincante por el título de este año el potosino Alex de Alba. Aunque la brecha se cerró de manera importante, las expectativas de León son grandes para lograr otra victoria el próximo fin de semana.

El campeonato se complicó momentáneamente para el volante regiomontano en la fecha 9 que se corrió en San Luis Potosí, luego de que no pudo llegar a tiempo para tomar la bandera verde. Noel en ese mismo domingo consiguió el título de la F4 US, durante el Gran Premio de Estados Unidos, y al culminar su visita al podio, tomó un vuelo a territorio nacional y por tan sólo unos minutos no pudo correr.

Sin embargo, eso no dañó su lugar en la tabla general ya que se su ventaja era los suficiente para mantenerse al frente. Ahora la meta es volver a poner terreno de por medio a falta de tres fechas por disputarse.

“Lamentablemente no pude correr en la fecha 9, había muchas posibilidades de subirnos al podio y aumentar la ventaja en la tabla general. Pero eso no nos distrae y nuestra meta es conseguir la victoria en Guadalajara para mantenernos en la cima. El auto se encuentra bien y yo estoy muy motivado. Cada carrera que hagamos hasta el final de temporada es importante, sumar es esencial y aunque perdimos la carrera pasada, esto no me quita el sueño, al contrario, me motiva para hacer mi mejor esfuerzo” dijo Noel.

Durante el sábado León tomará parte de las sesiones de entrenamiento y calificación, mientras que el domingo tomará la bandera verde en búsqueda de los laureles en la primerá y única visita del campeonato a Jalisco este 2021.

