“No sean tontos”: Paco Jémez sobre reanudar el Clausura 2020. En México, los equipos y futbolistas están desesperados por regresar a las canchas. Aún no existe un comunicado oficial sobre el final del Clausura 2020 pero se barajean varios escenarios, entre los cuales sobresale regresar a la actividad en el próximo mes.

Aunque solo estuvo un año en el balompié nacional, a Paco Jémez le bastó para encariñarse del país. Es por ello, que para el técnico español reactivar el Clausura 2020 en estos días sería una decisión ‘tonta’.

“Sólo tienen que mirar hacia Europa y hacia Estados Unidos, que lo tienen ahí a un pasito. No sean tontos, que no caigan en el error de que a ellos no les va a tocar. Porque le tengo mucho cariño a México y a los mexicanos, porque he estado ahí, les doy una recomendación: que no se fíen de ningún político que les diga que aquí no va a pasar”, dijo Jémez en entrevista con Fox Sports.