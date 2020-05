“No le deseo a nadie jugar en aquel Tiburón”: González. Para muchos jóvenes futbolistas, uno de sus sueños es debutar en el máximo circuito del balompié nacional. Sin embargo, existen situaciones como la que vivió Tiburones Rojos en la última época donde el sueño se convierte en una pesadilla.

En aquella oscura época, los Tiburones sufrieron un nuevo descenso y fueron desafiliados por problemas administrativos. Uno de los afectados fue Abraham González, quien recordó los difíciles días en charla con ESPN.

“Fueron meses que no se los deseo a nadie. Nunca pensé que se podría haber vivido una experiencia como tal en un club de Primera División. Se ninguneaba a los jugadores. El club escondía todo lo que sucedía ante la prensa”, contó el español en plática con Alex Pareja.

González disputó apenas 14 partidos como escualo, pero su corta estancia en el Puerto le valió para vivir experiencias aterradoras. El español recordó que en una ocasión presenció como uno de los canteranos vomitó debido a la falta de alimento tras los nulos pagos.

“Un día, un compañero del filial vomitó agua en el entrenamiento. Le preguntamos por qué y dijo que hacía dos días que no comía. Estábamos dejados a la mano de Dios. No sabíamos con quién hablar. Pensábamos que hubiéramos podido hacerlo con la llegada de Raúl Arias, pero no fue así”, expresó Abraham González.