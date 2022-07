No existe el debate: Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Emociones Compartidas.

La pasión y el color del futbol mexicano todavía recae muchas veces en lo que declaran algunos de los protagonistas. El último en hacerlo fue el arquero americanista, Guillermo Ochoa, cuando hace unos días afirmó a forma de comparación que el Club América representa en México lo que el Real Madrid en España.

De primer golpe, suena fuerte. Es muy difícil querer equiparar a un equipo local con, de lejos, la institución deportiva más grande que existe. Pero no es una aseveración incomprensible cuando se entiende el concepto de guardar proporciones. La palabra clave en el mensaje de Guillermo es ‘representar’.

Lo anterior nos hace pensar en estos clubes como personajes y los roles que cumplen dentro de una historia más grande; la liga en la que compiten. Más allá de que se comporten exactamente igual, porque evidentemente es imposible, hay ciertas características que pueden ser vinculadas tanto al conjunto de Coapa como al merengue.

¿Quién está obligado a ganar cada año o la temporada es un fracaso? ¿Qué institución genera una polarización en cuanto al sector aficionado y no hay punto medio entre amor y odio? ¿Qué club genera más que cualquier otro de su zona a nivel mediático? ¿Qué camiseta se planea que vistan todos aquellos que anden en modo estrella dentro de la competición? ¿Quién es el más ganador de todo?

Todas estas preguntas se pueden responder tanto con Club América si hablamos de México-Concacaf como con Real Madrid si nos referimos a España-UEFA. Entonces sí, en cierto sentido Club América es el equipo mexicano que mayor número de coincidencias comparte con el más grande del mundo; y por eso es el más grande del país.

Incluso, la comparación no sorprende. No debería. Pero sí lo hace la respuesta de los indignados. Las Águilas son el único conjunto mexicano que se sigue comportando como grande. Hoy son cinco años desde su último campeonato liguero y ya se habla de crisis, cuando para su clásico rival, Club Deportivo Guadalajara, pese a que tiene menos de una década que consiguió ganarlo prácticamente todo, tan solo clasificar a postemporada sabe a logro. Los estándares son diferentes. La grandeza no está presente de la misma forma.

Hoy, al menos hasta que cambien las cosas, la conversación no puede estar más en quién es el más grande, porque la respuesta es obvia. Es mucho más acertado preguntarnos cuántos grandes hay. Eso de que existen cuatro va más por una narrativa que conviene por lo que pueden generar a nivel comercial que por un verdadero respaldo de éxitos.

Crear diálogos en torno a paralelismos como el de Club América de México y Real Madrid, debería ayudarnos a cuestionarnos, después de tanto tiempo de que la supuesta grandeza de los equipos populares de nuestra liga esté viviendo de la renta, qué implica que cierta institución sea considerada grande, mediana o pequeña.

Hasta entonces, no se puede seguir prostituyendo el concepto que pone a ciertos clubes por encima de otros, basado en sí, popularidad e impacto, pero más que todo, en éxito nacional e internacional.

El Club América es lo más grande que existe dentro del futbol mexicano, un escalón por encima de Las Chivas, y esas comparaciones que tanto molestan a muchos, son perfectamente válidas. Y no existe el debate.

Sígueme en Twitter: @carloslgtzdev.

