No arriesgarán a Héctor Herrera ni a Jonathan dos Santos.

El DT del Tri descarta de nuevo a ambos, ahora ante Japón; Andrés Guardado rompe concentración.

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana , descartó una vez más a Héctor Herrera y Jonathan dos Santos esta vez de cara al partido frente a Japón , para evitar que sus molestias musculares acaben en lesión; además, Andrés Guardado romperá concentración .

“Es difícil para ambos (Héctor Herrera y Jonathan dos Santos participar en el siguiente partido amistoso). Andrés (Guardado) queda desafectado porque es el compromiso con Pellegrini (director técnico del Betis).

“Seguirán con nosotros haciendo la recuperación, no los vamos a arriesgar a ninguno, pero como ellos son los que tienen una dolencia no van a ser ninguno de los dos parte del partido”, indicó ‘Tata’ Martino acerca del jugador del Atlético de Madrid y de LA Galaxy, quienes no vieron minutos contra Corea del Sur.

Cabe recordar que Andrés Guardado se concentró con el Tricolor, mas no formó parte de manera oficial dela convocatoria. Pues se encuentra recuperándose una lesión, pero formó parte de la gira por Europa para aportar su experiencia el resto del grupo.

Gerardo Martino disputó al frente del Tricolor su cuarto partido del año, todos amistosos, y el tercero en Europa; el saldo es de tres victorias y un empate, éste frente a Argelia en Holanda en octubre pasado.

El martes jugará de nuevo en Austria, ahora ante Japón, para cerrar su actividad en 2020 y a la espera de que en 2021 continúe su gira por Europa. En caso de que la pandemia de coronavirus no permita aún que se juegue de nuevo en Estados Unidos como tiene acordado por la empresa que organiza por contrato los amistosos del Tri.

