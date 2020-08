Nina Ansaroff protagoniza épica pelea con su pareja. Nina Ansaroff y Amanda Nunes, ambas peleadoras de la UFC, se preparan para recibir a su primera hija que nacerá en septiembre. Mientras alistan los últimos detalles de la llegada de la pequeña Raegan Ann, la pareja no olvida su carrera y se mantienen a tope con entrenamientos de alto nivel. Nina Ansaroff embarazada pelea

Como muestra de su amor por el deporte, Nina Ansaroff compartió en sus redes sociales donde sorprendió a sus fanáticos. En el filme se aprecia a la peleador con su panza de embarazo de 34 semanas (ocho meses) en una pelea de entrenamiento junto a su esposa, Amanda Nunes.

En las imágenes se aprecia a la norteamericana conectar algunos golpes y patadas además de presumir su gran agilidad con algunos impactos sorpresas.

@NinaAnsaroff getting ready for delivery the baby 👶🏻 Na preparação para o parto. 😂 pic.twitter.com/1U1H5cXM8v

