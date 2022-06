Nieto y Camarillo viven un gran momento en la GTM.

Gerardo Nieto y Rodolfo Camarillo de Gas Nieto-Roca Acero, viven un gran momento en la GTM Pro1. Son segundos en el campeonato, luego de dos carreras disputadas, han ligado dos podios, y Gerardo considera importante lo que será la carrera de este fin de semana en la CHEDRAUI RACING CUP BY SÚPER COPA –SPEEDFEST que se disputará el 10 y 11 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

“Es importante no solamente porque se correrá en la catedral del automovilismo deportivo en México, sino también porque no debemos dejar que De Alba-Garciarce, aumenten las diferencia en el campeonato. Estoy seguro que podemos ganarles y ese será el objetivo”, dijo Nieto.

Habló también en el sentido que nunca ha corrido en el trazo que se correrá este fin de semana, porque siempre lo hizo en el circuito largo: “Podría ser una pequeña desventaja, por eso hay que aprovechar al máximo las prácticas y creo que todo se puede solucionar”.

El piloto de Gas Nieto-Roca Acero dijo que el hecho de estar peleando los primeros lugares, obedece a un plan que están realizando con el Ing. Jordi Vidal, el cuál como se puede ver está otorgando resultados.

“Arrancar en el Hermanos Rodríguez en el Hermanos Rodríguez es el sueño de cualquier piloto. Es un trazo en el que como dije antes no he podido correr. Pero lo importante es estar presentes en el CHEDRAUI RACING CUP BY SÚPER COPA –SPEEDFEST, que estoy seguro será una fiesta del deporte motor”, aclaró.

Nieto comentó además que tienen un buen auto que han ido desarrollando carrera a carrera: “Creo que estamos bien y los resultados se han dado. Yo sigo convencido que se continuar así hay muchas posibilidades de pelear por el campeonato.

Las actividades del CHEDRAUI RACING CUP BY SÚPER COPA –SPEEDFEST comenzarán este viernes 10 de junio a las 8:30 con las primeras prácticas de los Tractocamiones. Para continuar a las 8:50 con la primera de los GTM y 11:30 las de la F5.

