Nicolás Vikonis revienta a Puebla por broma en redes sociales. En medio del parón de la Liga Mx por el brote de coronavirus en México, las redes sociales de Puebla aprovecharon para informar el resultado de un partido ficticio entre la Franja y Cruz Azul. Sin embargo, este ejercicio no fue del agrado de uno de los integrantes del equipo.

Los Camoteros jugaron una broma a la Máquina y dieron a conocer que vencieron 2-1 a los capitalinos con una remontada en tan solo tres minutos. La cereza del pastel fue un inexistente cabezazo de Nicolás Vikonis al minuto 93’ para firmar el triunfo de los poblanos.

¡CABEZAZO DE @nicovikonis27 AL 93' Y LO GANÓ LA FRANJA!🔵⚪ ¡VOLTERETA EN 3 MINUTOS! HAZAÑA EN EL 🏟 CUAUHTÉMOC, HIJOS DE SU ENFRANJADÍSIMA🙏🔝#LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/eaGeelaS3z — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 22, 2020

“¡CABEZAZO DE @nicovikonis27 AL 93′ Y LO GANÓ LA FRANJA! ¡VOLTERETA EN 3 MINUTOS! HAZAÑA EN EL CUAUHTÉMOC, HIJOS DE SU ENFRANJADÍSIMA”, publicó Puebla en redes sociales.

A pesar de que se trató de una broma para mantener activa la cuenta, el portero de la Franja, y protagonista de la victoria ficticia, mostró su desaprobación a este ejercicio y criticó a su propio conjunto.

Vikonis expresó que en estos momentos hay cosas más importantes que “fantasear” con un partido y pidió unidad entre todos los equipos para superar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Hoy me parece más importante fantasear con que mañana desapareció esta pandemia, no con el resultado de un juego ; Es tiempo de estar unidos no de rivalizar por banalidades !! 🙏🙏 @ClubPueblaMX https://t.co/aNCvYqygfd — Nico Vikonis (@nicovikonis27) March 22, 2020

“Hoy me parece más importante fantasear con que mañana desapareció esta pandemia, no con el resultado de un juego. Es tiempo de estar unidos no de rivalizar por banalidades”, publicó el guardameta uruguayo. La reacción de Nicolás Vikonis no generó una respuesta de la cuenta oficial de Puebla.

🚨🚨 La Secretaria de Salud informa que al día de hoy suman 316 casos confirmados y 793 casos sospechosos por #covid_19mexico 🚨🚨 pic.twitter.com/xjp8wRAR3O — Sopitas (@sopitas) March 23, 2020

La Liga Mx ordenó la semana pasada la suspensión del Clausura 2020 debido al aumento de casos de COVID-19 en nuestro país. De acuerdo al último reporte de las autoridades, hasta el momento 316 personas han sido diagnosticadas con coronavirus y dos personas ha perdido la vida a causa de esta enfermedad.

