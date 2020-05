Nicolás Ibáñez señala que México ha subestimado al COVID-19. Pese a que las autoridades de México se preparan para comenzar un regreso escalonado a la normalidad a partir del 1 de junio, Nicolás Ibáñez, jugador de Atlético de San Luis, criticó el manejo de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y aseguró que en algunas ocasiones se ha “subestimado” la crisis sanitaria.

“Todos estamos expuestos en contraer coronavirus, no porque seamos deportistas somos inmunes. Vi lo que pasó en Santos por las noticias. Creo que en algunas ocasiones se ha subestimado el tema del coronavirus. No sé si no vean las noticias del mundo de la cantidad de gente que se está muriendo acá en México. Hay que tomar conciencia y ser responsables, se está muriendo mucha gente”, declaró el delantero de los Rojiblancos.

Sobre la decisión de la Liga Mx de cancelar el Clausura 2020 y mantener la suspensión de las actividades futbolísticas hasta el comienzo del Apertura 2020, Ibáñez concordó con la medida y mencionó su preocupación por la posibilidad de haber reanudado el certamen en plena contingencia sanitaria.

“Creo que todos sentíamos lo mismo, si nos daban todos los cuidados de salud que nos habían prometido íbamos a competir, con todo esto que sigue saliendo más casos, más muertos le dudábamos mucho por el tema de cuidarnos, seguimos diciendo que fue la mejor decisión que se tomó, fueron responsables y cuando volvamos se tomen todas las medidas”, expresó el argentino.

Nicolás Ibáñez, quien se encuentra a préstamo por parte de Atlético de Madrid, se ha convertido en el hombre gol de Atlético de San Luis desde el ascenso a la primera división. En sus dos primeros torneos en la Liga Mx, el nacido en Santa Fe, Argentina acumula 14 goles en 26 compromisos.

