Nicolás Castillo revela que teme regresar a las canchas. A semanas de haber abandonado el hospital, Nicolás Castillo reveló que tiene temor de regresar a las canchas, tras superar una trombosis en una pierna. El chileno aseguró en entrevista con la radiodifusora ‘Pauta’ que nunca pensó en dejar al futbol, aunque acepta que tiene por delante un camino difícil.

“Nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol, pero sí que me va a costar demasiado volver porque fueron momentos difíciles. Hoy me da miedo volver y que me pase otra cosa. Yo hoy día le doy más valor a la vida, a cuidarme, porque estuvo difícil y, como dice mi familia, me ayudaron desde arriba, mi abuela”, expresó el delantero de América.

Es triste ver así a Nicolás Castillo. ¿Será difícil para él volver a las canchas? 🥺 📸 @_Analistas pic.twitter.com/cDrXwlXdEX — Línea Azulcrema 🦅 (@Linea_azulcrema) May 15, 2020

Nico reveló las complicaciones que vivió una vez que fue dado de alta y declaró que no “tenía” muslos ni coordinación al momento de caminar. Asimismo, el jugador de las Águilas señaló que se encuentra motivado por comenzar a realizar algunos ejercicios con una pelota de futbol y se mostró “esperanzado”.

Nicolás Castillo revela que teme regresar a las canchas por la posibilidad de volver a lesionarse

“Fue como volver a caminar, empezar de cero. No tenía muslos, no tenía coordinación. Estuve tanto tiempo en una camilla que al momento de pisar me daba la corriente en la planta del pie. Y ahora estar dándole toque a la pelota a uno le da más esperanza y motivación en el día a día”, añadió el sudamericano.

Por último, Nicolás Castillo reconoció la labor que ha tomado Miguel Herrera, entrenador de América, durante su proceso de rehabilitación y comentó que ha sido “una especie de padre” para él.

Nicolás Castillo (sobre Miguel Herrera): 'Ha sido una especie de padre porque siempre estamos conversando, fútbol o de familia. Siempre voy a estar agradecido con él'#ClubAmérica pic.twitter.com/gv3d0ceS7R — Brian Frias Espinosa (@BrianFriasEspi5) May 15, 2020

“Miguel me ha sorprendido bastante Se ha portado muy bien, yo estoy solo en México, sin mi familia. Ha sido una especie de padre porque siempre estamos conversando, de fútbol o de familia, de los jugadores chilenos que ha tenido, o posibilidades que ha tenido de ir al fútbol chileno”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen