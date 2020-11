Nicolás Castillo podría no regresar con América en el Clausura 2021. Nicolás Castillo vivió un 2020 de pesadilla debido a sus múltiples lesiones y operaciones a las que fue sometido y que pusieron en riesgo su vida, sin embargo, el 2021 podría no pintar mejor para el delantero chileno.

Continúa en el aire el futuro de Nicolás Castillo 😓🦅 El 🇨🇱 está lejos de la forma física óptima y América no dará luz verde hasta que haya certeza de que no corre riesgo 👀👇https://t.co/FVqmOv7PKW pic.twitter.com/A7buiDN3z3 — Futbol Picante (@futpicante) November 16, 2020

De acuerdo a ESPN, América, dueño de la carta del atacante, no tiene certeza de que Nico pueda estar en forma para el inicio del Clausura 2021, por lo que se inclinarían a no inscribirlo el próximo torneo. Asimismo, las Águilas no tomarían riesgos y no activarían al jugador hasta que tengan la garantía que está completamente recuperado.

¡Malas noticias en Coapa! ❌🦅 En América ven complicado el regreso de Nicolás Castillo para el próximo torneo 😱https://t.co/fm8UjBcUaT — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 15, 2020

Ante este escenario, podrían pasar al menor otros ocho meses para que Castillo pueda estar de regreso en las canchas. Actualmente, Nico se encuentra en Chile en una visita familiar y para consultar expertos médico en cuestionas vasculares para conocer su opinión acerca de su recuperación.

Nicolás Castillo podría no regresar con América en el Clausura 2021, así lo revela ESPN

La semana pasada, Nico visitó Estados Unidos para reunirse con doctores. El futuro del delantero dependerá de las opiniones que reciba de los especialistas y a partir de esa información podría comenzar una nueva etapa en su rehabilitación.

¿Qué sucede con Nicolás Castillo? @jcdiazmurrieta nos tiene todos los detalles 🦅 🔴 En vivo 📺 TUDN pic.twitter.com/DzAbvMspNH — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 10, 2020

Nicolás Castillo fue operado a finales de enero por una lesión muscular, empero, a los días se le detectó un coagulo de sangre en una pierna, por lo que sometió a un nuevo proceso quirúrgico de emergencia. Tras ser dado de alta, el chileno regresó a una clínica de la Ciudad de México después de que presentara sangrado en una pierna. Varias semanas después finalmente dejó el hospital.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.