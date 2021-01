Nico Sánchez asegura que Rayados sí representó a México.

El defensa de Monterrey habló de su renovación contractual a seis meses de finalizar.

El defensa goleador de Monterrey, Nicolás Sánchez, sentenció que Rayados sí representó a México en el Mundial de Clubes, esto tras la declaración polémica de Nahuel Guzmán sobre representar solo a Tigres y a nadie más.

“Con respecto a Tigres, sinceramente no sé cómo lo sientan, nosotros cuando nos tocó ir, sí sentimos que representamos y tuvimos la posibilidad de mostrarle al mundo como se juega en México. Si bien Monterrey no representa a todos, nadie se esperaba que juguemos así con Liverpool, no por

Monterrey, sino por la Liga Mexicana. Deseo que Tigres vaya por el mismo camino, les deseo lo mejor, para el bien de la liga mexicana, para que siga creciendo”.

Otro de los temas que se han tratado desde el torneo pasado con Nico Sánchez es el de su renovación, le quedan seis meses de contrato y no ha negociado con la directiva su continuidad en Rayados.

“Mi situación es algo que no me desespera, tengo hasta mitad de año con el club y en mi mente está disfrutar del camino, de estos seis meses de contrato. Cuando llegue el momento, entre el club, yo y mi familia veremos qué pasa”.

El central argentino mencionó que tras el brote de COVID-19 en Rayados después del duelo ante América, quedaron mermados y aceptó que les afectará en el duelo de este martes contra Puebla en la Liga BBVA MX.

“Perdimos muchos compañeros por varios días, seguramente tengamos alguna que otra dificultad para llegar de la mejor manera al martes. Es un nuevo desafío, los jugadores que estemos dispuestos vamos a estar, no de la manera que quisiéramos. Pero vamos a estar bien físicamente para jugar; A partir de lo que podamos hacer, disfrazar y ocultar estas dificultades, vamos a hacer un buen partido”.

“Estamos ilusionados que podamos sortearlo de buena manera. Volver con una sonrisa y buscar los 3 puntos, nada de buscar empate o que no nos lastime Puebla”, finalizó.

