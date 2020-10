Nico Hülkenberg cree que Checo Pérez seguirá en la F1 en 2021. Sergio Pérez está a unas semanas de acabar su ciclo con Racing Point, sin embargo, un compañero de equipo indicó que el mexicano podría estar pronto en otra escudería. Nico Hülkenberg, quien ha fungido como suplente de Pérez Y Lance Stroll en Racing Point, expresó que espera que el jalisciense siga en la Fórmula 1 para 2021.

“Él es uno de los pilotos que debe estar en la parrilla. Hizo una carrera épica en Portugal, un super trabajo, no estoy preocupado por él ni que no tenga un asiento (en 2021)”, declaró Hülkenber en entrevista con ESPN1.

