Nick Kyrgios se baja del US Open y lanza dardo a Djokovic.

Nick Kyrgios enciende el US Open tras retirarse por priorizar su salud, el tenista australiano prefiere no correr el riesgo de contagiarse de coronavirus y de paso aprovechó para criticar a Nole. El torneo de tenis se llevará a cabo del 31 de agosto al 13 de septiembre en New York una de las ciudades más golpeadas por el virus en el mundo.

El polémico tenista australiano se une a su compatriota Ashleigh Barty, quien también renunció al torneo y no es la primera competencia de la que se retira, pues ya lo había hecho del Masters 1000.

“No jugaré en el US Open este año. Me duele en el fondo… Pero estoy haciendo esto por la gente, por mis compatriotas, por los cientos de miles de estadounidenses que han perdido la vida, por todos”, aseguró el número 40 del ranking de la ATP.

Además, no dejó pasar la oportunidad para mandarle un mensajito a Novak Djokovic, Zverev y otros jugadores que, según Kyrgios, no han actuado de la mejor manera para cuidar la salud en tiempos de pandemia.

Dear Tennis,

I will not be playing this year at the US Open.

It hurts me at my core…But I’m sitting out for the people, for my Aussies, for the hundreds of thousands of Americans who have lost their lives, for all of you. #SincerelyYours, @NickKyrgios pic.twitter.com/7EecHNU82l

— UNINTERRUPTED (@uninterrupted) August 1, 2020