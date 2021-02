Nick Kyrgios estalla contra Novak Djokovic. Nick Kyrgios regresó a la actividad en la ATP con un contundente triunfo ante Federico Ferreira Silva, en la primera ronda del Abierto de Australia, pero ni esto evitó que emitiera una nueva dura crítica a Novak Djokovic. En conferencia de prensa, el jugador australiano reventó al número uno del mundo y recordó las fiestas a las que acudió el serbio en plena pandemia de COVID-19.

Resultados relevantes del primer día del #AusOpen :

-Djokovic ganó.

-Cilic y Nishikori FUERA (pensar que alguna vez disputaron la final de un GS y que Cilic ya fue finalista en Australia)

-Kyrgios ganó.

-Osaka ganó.

-Bianca Andreescu logró una victoria importantísima. — Pía Ramos (@espiaramos) February 8, 2021

“Es un gato muy extraño (Djokovic). Un gran jugador de tenis, pero desafortunadamente alguien que está de fiesta sin camisa durante una pandemia global, no sé si puedo tomar algo de ese hombre. Eso es tan malo como me parece”, expresó Kyrgios.

Asimismo, habló sobre las críticas que le devolvió Nole y aprovechó para mencionar que el serbio hace “payasadas”. “Es extraño para mí porque, ya sabes, leí sus comentarios. Dijo que no me respeta fuera de la cancha. Creo que en realidad, tendría mucho sentido para mí si él dijera ‘mira, no respeto al chico en la cancha’, porque entiendo que no está de acuerdo con algunas de mis payasadas”.

Por último, Nick Kyrgios pasó a raspar a Rafael Nadal al asegura que ni el español ni Djokovic están a la altura de Roger Federer, a quien consideró “el mejor de todos los tiempos”.

Otra vez, Nick…



Tremendas declaraciones de #Kyrgios y también hubo respuesta para #Djokovic 👇🏻https://t.co/ITLBv60udf — Set Tenis (@settenisok) February 8, 2021

“Creo que Roger es el mejor de todos los tiempos. Con su conjunto de habilidades, la forma en que juega el juego, creo que es puro. De hecho, creo que los talentosos Nadal y Djokovic ni siquiera están cerca de Roger”, concluyó.

