Nick Foles es nombrado mariscal de campo titular de Chicago. La era de Mitchell Trubisky con Chicago parece haber llegado a su fin. Este lunes, Matt Nagy, entrenador en jefe de los Osos, dio a conocer que Nick Foles se convirtió en el mariscal titular del equipo por el resto de la temporada. El anuncio llega un día después de que Foles remplazara a Trubisky en el control de la ofensiva y guiara al equipo a un dramático triunfo ante los Halcones de Atlanta.

“Para nosotros, nunca es fácil cuando te enfrentas a este tipo de situaciones. Quiero dar crédito a ambos por la situación de ayer y por apoyarse durante este tiempo. Por más difícil que fue para Mitch (Trubisky) escuchar que Nick (Foles) iba a entrar a jugar, Mitch fue…un increíble apoyo para Nick por el resto del juego”, expresó Nagy al dar revelar la noticia.

Foles entró al partido después de que Trubisky batallara para liderar a la ofensiva de Chicago por casi tres cuartos. El mariscal de campo ganador del Super Bowl LII borró un déficit de 16 puntos y guio a los Osos a una improbable remontada ante Atlanta (30-26) para mantener el invicto del equipo en la actual temporada de la NFL.

Nick Foles, quien llegó a los Osos en un cambio procedente de los Jaguares de Jacksonville, terminó el día con tres pases de anotación, una intercepción y 188 yardas. Pero lo más importante es que logró tomar el puesto de mariscal de campo titular, lo que da por concluido el fallido experimento de Mitchell Trusbisky, quien ha sido duramente criticado desde que fue seleccionado por la franquicia en la primera ronda del Draft de 2017.

With Nick Foles being named the new starter, is the Trubisky era over in Chicago?

61 TDs

32 INTs

26-18 W-L pic.twitter.com/nQMezPmBqp

— SportsCenter (@SportsCenter) September 28, 2020