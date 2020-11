NFLPA investiga a los Jets por instalar cámaras en el vestidor del equipo. Las malas noticias no dejan de llegar en el seno de los Jets de Nueva York. Ahora, el equipo enfrenta una investigación por parte del Sindicato de Jugadores de la NFL (NFLPA), en torno a la presencia de cámara de seguridad al interior del vestidor del equipo. Los jugadores del club presentaron la queja formalmente hace algunos días.

De acuerdo a ESPN, la NFLPA consideraría emprender algunas acciones si se comprueba que las cámaras son una violación al actual acuerdo colectivo de trabajo. Los dispositivos de grabación fueron encontrados en un vestidor de uno de los campos de entrenamiento de los Jets.

Jets Players Have Alerted The NFLPA That They Have Discovered Hidden Cameras Inside The Smoke Detectors In Their Own Locker Rooms https://t.co/OX3uJTgATX

— Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2020