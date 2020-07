NFL y Sindicato discutirán las condiciones de la temporada 2020. La NFL se reunirá este lunes con el Sindicato de Jugadores para discutir los términos en los que se dará el comienzo de las actividades en la Liga. De acuerdo a ESPN, se espera que ambas partes puedan lograr un acuerdo de cara al inicio de los campos de entrenamientos obligatorios, que iniciarán el 28 de julio.

El viernes pasado, los jugadores tuvieron una reunión a distancia con la Asociación, en la que se les comunicó que la próxima semana se tendría más certidumbre sobre el futuro de la temporada 2020. En los últimos días, el Sindicato ha negociado con la Liga el plan de seguridad y las condiciones bajo las que se podría desarrollar la pretemporada y los entrenamientos.

– No escrow of 2020 salaries – Flat salary cap of $198.2M for 2021 – Spread revenue loss this year over 2022-2030 caps – All fully guaranteed money paid even if games are canceled

The NFLPA sent the NFL an economic counterproposal, per sources:

La Asociación de Jugadores votó hace un par de semanas por no celebrar ni un solo encuentro de preparación, con la finalidad de dar más espacio para las prácticas de los equipos. Hasta el momento, ninguna franquicia ha podido contar con sus elementos para realizar trabajos físicos o de video por la pandemia de COVID-19.

Por su parte, la NFL busca recortar la duración de la pretemporada de cuatro encuentros a solo dos. La Liga busca eliminar los partidos de las fechas 1 y 4 y solamente jugar los compromisos de las semanas 2 y 3. Asimismo, desea realizar exámenes de detección de coronavirus periódicamente, pero no diariamente como busca el Sindicato.

Another facet of the NFLPA’s counterproposal: Players would be paid a “COVID-19 risk stipend” of up to $500,000 if games are canceled, per sources. Exact figure would depend on when cancellation occurs, among other factors.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) July 11, 2020