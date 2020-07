NFL y Asociación de Jugadores llegan a un acuerdo.

La Asociación de Jugadores y la NFL llegaron a un acuerdo para que la temporada se lleve a cabo este año y la vuelta a los entrenamientos comenzará la siguiente semana.

Los representantes de jugadores en la NFLPA aprobaron la propuesta de la NFL sobre las medidas que se tomarán para que se lleve a cabo el futbol americano este año.

La decisión se tomó mediante una conferencia vía telefónica y se aprobó con 29 votos a favor y tres en contra los cambios al contrato colectivo de trabajo, de acuerdo a diversas fuentes cercanas a ambos organismos.

Algunos de los acuerdo es que no habrá un impacto en el tope salarial de 2020 y se mantiene en 198 millones de dólares. El límite no puede ser menor a 175 millones de dólares el próximo año, pero sí ser más alto si los ingresos mejoran.

Las votaciones se realizaron el día de hoy con 29-3 votos a favor. Desde hace cuatro meses la propuesta fue realizada y hoy se logró un Acuerdo de Negociación Colectiva (En inglés Collective Bargaining Agreement-CBA). Ambas partes han acordado las diferentes medidas que se tomarán respecto al campo de entrenamiento y otros aspectos.

La parte más inmediata al plan de regreso es para los equipos que realizarán el juego inaugural de la siguiente temporada. Hablamos de Kansas City Chiefs y Houston Texans, que deberán empezar su campamento el próximo sábado. Los otros 30 equipos deberán de presentarse a sus respectivas instalaciones el próximo martes 28 de julio. Mismo día que comenzarán los exámenes para conocer si los jugadores son positivos al virus SARS-CoV-2.

Los jugadores tendrán 12 días para habituarse a las condiciones desde el día uno que comiencen las actividades antes de comenzar las prácticas en el campo que podrían empezar el lunes 17 de agosto. Este periodo de adaptación será utilizado para ejercicios de fuerza en el gimnasio con las medidas necesarias de sanidad y ejercicios básicos con casco y hombreras.

Como ya es conocido, no habrá juegos de pretemporada ni juego conmemorativo al Salón de la Fama que inicialmente estaba pautado para realizarse el jueves 6 de agosto entre Dallas Cowboys y Pittsburgh Steelers. Esto, como medida preventiva ante la pandemia del nuevo coronavirus.

El roster de cada equipo tendrá que ser recortado de 90 a 80 jugadores con fecha límite en agosto 16. Normalmente el recorte a 53 jugadores se da una vez jugada la semana 1 de temporada regular. Según diversas fuentes cercanas a las ligas, los equipos dividirían su roster en dos partes iguales para facilitar el entrenamiento en el campo. Otro cambio que se aprobó es el aumento de 12 a 16 jugadores para realizar prácticas en el campo.

Un importante acuerdo al que llegaron ambas partes es el relacionado con el tope salarial. Los, poco más de 198 millones de dólares por cada equipo se mantendrá intacto. Para la temporada 2021 se realizará un corte en esta cantidad de 28 a 38 millones de dólares.

Esto significa que los salarios de los jugadores que estén en el roster de este año no sufrirá alteraciones, pero para el próximo año se tendrá que renegociar con ellos. Además en los juegos que no se lleven a cabo, los protagonistas no podrán exigir el pago equivalente a ese partido cancelado.

Todos los jugadores podrán tomar la decisión de no jugar sin sufrir los daños económicos, esto como conciencia ante la crisis sanitaria. Aquellos que se encuentren con enfermedades consideradas de “alto riesgo”. Según los lineamientos del Centro para el Control y Detección de Enfermedades (CDC en inglés), recibirán una compensación de 350 mil dólares y los que no obtendrán 150 mil dólares.

