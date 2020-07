NFL suspende a Antonio Brown por ocho juegos. Un año después de vivir un verano lleno de polémicas y acusaciones penales, Antonio Brown fue suspendido por la NFL. El receptor agente libre fue sancionado con ocho partidos por violar en múltiples ocasiones la política de conducta de la Liga, por lo que en caso de que sea fichado por un equipo se perdería la mitad de la temporada 2020.

Antonio Brown was notified today by NFL Special Counsel for Conduct Todd Jones that he has been suspended without pay for the first eight regular-season games of the 2020 season for multiple violations of the NFL's Personal Conduct Policy.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 31, 2020