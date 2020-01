NFL sancionaría a los Patriotas por Spygate 2.0. De acuerdo a un reporte de Ian Rapoport, insider de NFL Network; los Patriotas de Nueva Inglaterra cometieron una violación al reglamento; al grabar indebidamente la banca de los Bengalíes de Cincinnati durante el encuentro entre los Felinos y los Browns de Cleveland del pasado 8 de diciembre.

Según lo informado por Rapoport, se espera que la NFL discipline a Nueva Inglaterra por este incidente, sin embargo, hasta el momento se desconoce si esta acción está conectada con el departamento deportivo de la franquicia.

Sources: The #Patriots did, in fact, commit a game-day violation and they are expected to be disciplined for taping the #Bengals sidelines.. What’s not clear is if there is a link back to football operations, as not all security reports are back to the NFL offices.

— Ian Rapoport (@RapSheet) January 4, 2020