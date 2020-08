NFL revela falsos positivos a COVID-19 en su última ronda de pruebas. A través de un comunicado de prensa, la NFL informó que el sábado recibió los resultados de los más recientes tests de COVID-19 que realizan los equipos con el laboratorio BioReference, ubicado en Nueva Jersey, sin embargo, detalló que se detectaron algunos “falsos positivos”, por lo que pidió a la empresa y a los equipos que tomen las reservas del caso por esta situación.

A statement from the NFL on a setback with COVID testing: pic.twitter.com/ZKgzfwe64R

“Los resultados de las pruebas diarias de COVID-19 arrojaron varios resultados positivos de cada uno de los equipos que son atendidos por el mismo laboratorio en Nueva Jersey. Estamos trabajando con nuestro socio BioReference, para investigar estos resultados, mientras que los equipos deben trabajar para confirmar o descartar los resultados positivos”, informó la Liga en un comunicado de prensa.

Asimismo, la NFL detalló que “los equipos están tomando medidas de precaución inmediatas tal como está indicado en los protocolos de salud y seguridad de la NFL-NFLPA en torno a incluir el rastreo de contactos, el aislamiento de los individuos y el ajuste temporal del calendario, en caso de ser necesario”.

La Liga informó que los otros laboratorios con los que trabajan para realizar los exámenes de coronavirus no han entregado resultados similares. En medio de todo esto, varios equipos que tuvieron contagios de acuerdo al reporte entregado por BioReference cambiaron su programación de las prácticas de este domingo o las cancelaron, en lo que se esclarecen la validez de los tests.

“Esta mañana nos hemos enterado que las pruebas de COVID-19 de ayer identificaron nueve casos positivos de jugadores o miembros del personal. Seguimos el protocolo adicional de pruebas de la NFL-NFLPA y confirmamos que todos los nueve resultados eran falsos positivos”, expresaron los Osos de Chicago en un comunicado sobre los resultados que dio BioReferen a su equipo.

Several NFL teams are altering or cancelling football activities today after irregularities in results from Saturday’s COVID-19 test results from the same lab in New Jersey. Statement from the NFL: pic.twitter.com/RhwzHQVsUA

