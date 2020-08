NFL reporta 77 falsos positivos a COVID-19 durante el fin de semana. Un día después de revelar que había recibido una extraña y numerosa cantidad de resultados positivos a COVID-19; la NFL informó que 77 pruebas arrojaron un “falso positivo”, después de que el laboratorio encargado de hacer los tests, BioReference, confirmara que hubo contaminación “aislada” durante el proceso de examinación.

BioReference aseguró que las pruebas se contaminaron en su laboratorio ubicado en la ciudad Nueva Orleans, Luisiana; lo que provocó que se prendieran las alarmas en once equipos que habían sufrido varios contagios de acuerdo a los resultados entregados por el laboratorio.

“La NFL tomó las acciones necesarias para garantizar la salud de los jugadores y empleados.Se descartó que los reactivos, material de laboratorio y el personal involucrado hayan sido las posibles causas y las pruebas subsiguientes indican que el asunto ha sido resuelto. Se confirmó que todos los individuos afectados dieron negativo y están informados”, declaró Jon R. Cohen, el director ejecutivo de BioReference.

Los Vikingos de Minnesota (12), los Jets de Nueva York (10) y los Osos de Chicago (9) fueron los equipos con más casos falsos de coronavirus reportados. Asimsimo, los Gigantes de Nueva York informaron que dos empleados que habían sido aislados tras dar falsamente positivo a las pruebas regresaron a sus labores con el club.

The NFL recorded just six confirmed positive COVID-19 tests (0 from players) between Aug 12-20. That’s why 77 positives over the weekend raised a red flag and led to the discovery of a lab error and false positives.

