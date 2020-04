NFL recauda más de 6 millones de dólares para combatir el COVID-19. La pandemia de COVID-19 ocasionó que el Draft 2020 de la NFL no se pudiera llevar como estaba planeado en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Pero no logró cancelar ni el evento ni una iniciativa de la Liga para recaudar fondos para combatir esta enfermedad a lo largo del sorteo de reclutamiento de novatos.

Después de tres días de transmisión, la NFL dio a conocer que su Draft-A-Thon habría logrado obtener 6 millones 694 mil 289 dólares; en donativos por parte de las personas que presenciaron este evento. Esta cantidad será duplicada por la Liga, por lo que en total, durante el fin de semana del Draft, se habían recaudado más de 13 millones de dólares.

Este dinero se añade a otra cantidad que había sido dada en caridad por diferentes integrantes del futbol americano desde el comienzo de la pandemia en los Estados Unidos. Entre el Draft-A-Thon y las anteriores muestras de solidaridad; la NFL ha juntado arriba de 100 millones de dólares.

“Draft-A-Thon LIVE” helped raise $6.6 million during 2020 @NFLDraft , contributing to the collective total of more than $100 million raised by the NFL Family to support COVID-19 relief efforts #NFLDraft pic.twitter.com/iruJXheBGI

Entre las organizaciones que han sido beneficiadas con recursos económicos están la Cruz Rojas de Estados Unidos, la Fundación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades; Feeding America, Meals on Wheels, el Ejército de Salvación y United Way, entre otros.

2020 #NFLDraft goes down as the most-watched ever with more than 55 million viewers over three days. MORE: https://t.co/iZCQew23TX pic.twitter.com/5I2edTokO1

— NFL Media (@NFLMedia) April 26, 2020