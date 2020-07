NFL propone retener 35% del sueldo de los jugadores. En medio de la incertidumbre que rodea a la temporada 2020 de la NFL, por la pandemia de COVID-19, la Liga comunicó su interés en retener el 35% de los salarios de los jugadores durante la campaña.

The NFLPA informed its board of representatives today that the NFL proposed 35% of player salaries be held in escrow to help manage costs during the 2020 season, per sources.

It's one option on the table if revenue is impacted leaguewide by COVID-19.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) July 7, 2020