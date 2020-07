NFL propone no jugar la pretemporada. Unas horas después de presentar una propuesta para disputar un solo encuentro de pretemporada, la NFL reculó y está lista para saltarse por completo todo su calendario de pretemporada. De acuerdo a Ian Rapoport, reportero de NFL Network, la Liga ofreció al Sindicato de Jugadores (NFLPA) no celebrar partidos de preparación, previo al inicio de la campaña regular.

Desde hace algunas semanas, la pretemporada ha sido motivo de discordia entre la Liga y la Asociación de Jugadores. Debido al nulo tiempo que han tenido para entrenar los equipos con sus jugadores, la NFL había ofrecido recortar a dos encuentros la pretemporada, empero, la NFLPA rechazó esta idea y pidió que no hubiera juegos en las próximas semanas.

Tras días de silencio, el lunes se filtró en la prensa que la Liga volvió a recortar la duración de su pretemporada y en esta ocasión ofreció al Sindicato celebrar un solo compromiso, lo cual también fue rechazado por los jugadores. Usualmente, los clubes juegan cuatro, algunos cinco, partidos de preparación antes del arranque de la temporada.

Pese a que se puede interpretar como un paso importante para destrabar las negociaciones con los jugadores, George Atallah, director ejecutivo asistente de asuntos externos de la NFL, reveló en su cuenta de Twitter que la NFL no “ofreció o renunció a juegos” para la Asociación, sino que “tienen el derecho de programar (o no) esos (partidos) bajo el contrato colectivo de trabajo”.

Precise points on the discussions between the NFL and NFLPA:

1. NFL didn’t offer or give up preseason games for us. They had the right to set those (or not) under the CBA already.

2. NFL didn’t “concede” on health and safety issues. We implemented the best protocols together.

— George Atallah (@GeorgeAtallah) July 21, 2020