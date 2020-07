NFL propone disputar un juego de pretemporada. La NFL desistió de disputar dos partidos de pretemporada y habría ofrecido al Sindicato de Jugadores (NFLPA) celebrar un solo compromiso de preparación, previo al arranque de la temporada regular. Con esta propuesta, los jugadores y equipos tendrían un mayor tiempo para entrenar, después de que la pandemia de COVID-19 evitara que se realizaran prácticas durante el receso.

Under the NFL’s proposal, the one preseason game would be played in what normally is the third preseason week, the week of Aug. 27. That’d provide an extra week of preparation, though not the full 21 days of strength and conditioning players want.

De acuerdo a Tom Pelissero, reportero de NFL Network, en caso de que la NFLPA acceda a disputar un juego de pretemporada, este se realizaría el 27 de agosto. Sin embargo, la posición de la Asociación continúa sin cambios y pide a la Liga no llevar a cabo compromisos entre equipos.

Al realizar solo un juego, los equipos tendrían cerca de 21 días para acondicionarse y prepararse, tal como lo han solicitado los jugadores, pero todavía no se cumple con la petición de la NFLPA. Durante el fin de semana, la Liga cambió de opinión y se retractó de su propuesta original que estipulaba dos partidos.

El día de ayer, varios jugadores, entre ellos algunas estrellas, volvieron tendencia el hashtag #WeWantToPlay (#QueremosJugar), en el que hacían visible su preocupación ante la falta de un plan de seguridad y de salud por parte de la NFL para afrontar la pandemia de COVID-19 durante la temporada 2020.

What you are seeing today is our guys standing up for each other and for the work their union leadership has done to keep everyone as safe as possible. The NFL needs to listen to our union and adopt the experts' recommendations #wewanttoplay

— JC Tretter (@JCTretter) July 19, 2020