NFL pospone partido entre Denver y New England.

La NFL anunció que el partido Denver Broncos ante New England Patriots que se iba a jugar en lunes por la noche se pospone por positivos de COVID-19 y es parte de una semana difícil que se avecina por el coronavirus.

Tras las pruebas realizadas en los días pasados se supo que hubo un nuevo caso de COVID-19 entre la organización de los New England Patriots y desde los anunciados antes de Cam Newton y Stephen Gilmore es el tercero en 10 días.

Se sabe que la NFL cerró las instalaciones de los New England Patriots tras el resultado positivo y por otro lado. Anunció que los cambios son para proteger la salud de los jugadores y los dos equipos tendrán su semana de descanso obligado ante esta situación.

Se ha especulado que este partido se realizará para la siguiente semana y de ser así se obligará a ajustar el calendario. Porque está programado el juego entre los Denver Broncos ante los Miami Dolphins. New England no tiene partido en la semana 6 y por ello no tendrá afectación en ese sentido.

Este domingo se conoció que hay un nuevo caso de positivo por coronavirus al interior de los Tennessee Titans. Aunque no fue de un jugador, se provocó que se cerraran temporalmente sus instalaciones.

El equipo anunció que están en comunicación con la NFL para saber cuáles serán los pasos a seguir.

Por lo pronto, el partido de los Titans de la semana 5 ante los Buffalo Bills, se reagendó para que se juegue el martes 13 de octubre. Pero este positivo y el cierre de las instalaciones puede provocar otro cambio.

Ya son varios los cambios de partidos de la semana 5 y 6 entre los que se encuentra el juego Buffalo Bills ante los Kansas City Chiefs.

Esto se va sumando a los aplazamientos que se presentaron en la semana 4, cuando se movió el Steelers ante Titans que se jugará el 25 de octubre.

