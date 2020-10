NFL no castigará severamente a los Titanes por su brote de COVID-19. La NFL dará a conocer los resultados de su investigación, así como el castigo, en torno al brote de COVID-19 en los Titanes de Tennessee que comprometió la temporada. Pese a que se rumoró que la Liga podría aplicar una fuerte sanción al equipo, una fuente con conocimiento de las indagatorias aseguró a ESPN que esto no ocurrirá.

Joint NFL/NFLPA investigation into Titans nearing its competition. Anything less than stern penalties will draw ire from other teams https://t.co/iNXHqNtTgX

— Jason La Canfora (@JasonLaCanfora) October 18, 2020