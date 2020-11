NFL multará a los Santos por violar el protocolo de COVID-19. Los Santos de Nueva Orleans obtuvieron una contundente victoria sobre los Bucaneros de Tampa Bay, pero la celebración saldrá muy cara. De acuerdo a ESPN, la NFL planea sancionar duramente al equipo por violar el protocolo de COVID-19, debido a que los jugadores y entrenadores no portaron mascarillas durante sus festejos.

Sources: Saints are facing significant discipline for not wearing masks during the postgame celebration last Sunday night in Tampa, as seen in the videos they posted on social media:https://t.co/i30byL3TKV — Adam Schefter (@AdamSchefter) November 15, 2020

La celebración se volvió viral en redes sociales y de inmediato llamó la atención de la Liga. Según Adam Schefter, reportero de ESPN, la NFL planea imponer una fuerte multa al club, así como quitar selecciones del Draft 2021, pena que ya impuso a otro equipo.

ESPN: Saints locker room dance videos could bring NFL penalties, fines | https://t.co/8rNF0FzVxO Seriously? If it’s not one thing it’s another. Smdh 🙄🤦🏻‍♀️😡 https://t.co/aG0tzSwNoJ — Samantha Wiggins (@LadyTiger810607) November 15, 2020

Hace algunas semanas, los Raiders de Las Vegas fueron sancionados con 500 mil dólares por sus múltiples violaciones al protocolo de coronavirus. Además, John Gruden, entrenador, fue sancionado con 150 mil dólares y la franquicia tuvo que ceder una selección de sexta ronda por este motivo.

Se espera que los Santos reciban un castigo similar. Sean Payton, head coach de Nueva Orleans, fue multado anteriormente con 100 mil dólares y el equipo con 250 mil dólares, después de que no portara una cubrebocas durante el segundo partido de la campaña ante Las Vegas.

Really? I'm all about following protocol, but weren't ALL of these people just on the field playing without masks? They're just pissed because they shut down Tom Brady. #waaa #nfl #Saints https://t.co/JLWMHN72zu — Melissa Jobe (@melissa_jobe) November 15, 2020

Apenas hace un par de semanas, la Liga envió un memorando a los 32 equipos para informarles que las medidas se volvería más estrictas para evitar más contagios de COVID-19. Ahora, todos los entrenadores y jugadores deberán usar una mascarilla mientras se encuentran fuera del campo. Además, las bancas se extenderán a lo largo de la banda para cumplir con el distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias.

