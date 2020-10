NFL multa a jugadores de los Raiders por violar el protocolo de COVID-19. La NFL se ha tomado muy en serio el protocolo COVID-19 y ha repartido nuevas multas al interior de los Raiders de Las Vegas. Derek Carr y Darren Waller fueron sancionados económicamente después de que participaran en un evento de recaudación de fondos y no acataran las medidas sanitarias solicitadas por la Liga.

Darren Waller, Derek Carr among Raiders players fined for violations of NFL COVID-19 protocolshttps://t.co/wJASHjwoMy — Around The NFL (@AroundTheNFL) October 5, 2020

El mariscal de campo de los Malosos fue castigado con 15 mil dólares y Waller fue multado con 30 mil dólares. Asimismo, otros elementos del equipo recibieron sanciones no reveladas por la misma situación.

Can confirm that @Raiders Darren Waller was fined $30,000 for last Monday night charity event in which some @Raiders players were not wearing masks. Teammates, including Derek Carr, were fined $15,000. — Vincent Bonsignore (@VinnyBonsignore) October 5, 2020

La semana pasada, Darren Waller organizó un evento caritativo con la finalidad de obtener fondos para ayudar a jóvenes que tienen problemas de adicción a las drogas y alcohol. El ala cerrada logró juntar cerca de 300 mil dólares, sin embargo, la atención la atrajeron los jugadores al ser captados sin usar mascarillas faciales ni respetar el distanciamiento social.

John Gruden, entrenador en jefe de los Raiders, mencionó en una entrevista que habló con sus elementos por esta situación. Además, Carr confesó que debieron “haber mantenido sus máscaras puestas”. La NFL ya informó a los jugadores de sus multas y se desconoce si estos estarán dispuestos a apelar su castigo.

Darren Waller and Derek Carr reportedly were among the Raiders who got fined for not wearing masks during a recent indoor eventhttps://t.co/zNf67ILb5r pic.twitter.com/1s2pdO9l9j — Raiders on NBCS (@NBCSRaiders) October 5, 2020

Esta no es la primera vez que Las Vegas está en la mira de la Liga. Hace un par de semanas, la NFL multó con 100 mil dólares a John Gruden por no usar un cubreboca durante un partido y sancionó al equipo con 250 mil dólares por la violación al protocolo sanitario de COVID-19.

