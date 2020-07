NFL descarta crear una burbuja durante la temporada 2020. La NFL y el Sindicato de Jugadores acordaron hace algunos días los términos en los que se comenzarán los campos de entrenamiento el día de mañana, sin embargo, no planea crear una burbuja que proteja a sus integrantes durante la temporada. Allen Sills, jefe médico de la Liga, anticipó que se presentarían varios casos de COVID-19 dentro de los equipos a lo largo de la campaña, pero confía en las medidas aplicadas por la NFL.

Dr. Allen Sills says NFL already has a "virtual football bubble" (but so does baseball) https://t.co/nFCoCPmoYq

“Hemos dicho desde el inicio que habría casos positivos entre jugadores y personal. Y podría haber un número [de casos] en cada equipo. Mientras este virus sea endémico en la sociedad, vamos a seguir viendo casos nuevos”, expresó Sills en entrevista con ESPN.

As the NFL eyes the MLB outbreak and with training camps about to open fully, Allen Sills acknowledges "this is going to be hard" but says he remains "cautiously optimistic" about the season…. https://t.co/WEFMKEEoM0

— MarkMaske (@MarkMaske) July 27, 2020